54-летнего жителя Удмуртии зарезали ножом из-за ревности

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом Фото: Амир Закиров

52-летняя жительница села Чур Якшур-Бодьинского района обвиняется в убийстве 54-летнего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

Тело мужчины нашли в ночь на 4 сентября 2023 года. По версии следствия, причиной убийства стала вспышка ревности обвиняемой. Сожители часто выпивали вместе, а затем ссорились. Во время очередного конфликта женщина воткнула нож в ногу потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас женщина находится под домашним арестом.

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