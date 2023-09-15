54-летнего жителя Удмуртии зарезали ножом из-за ревности

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом
Фото: Амир Закиров
52-летняя жительница села Чур Якшур-Бодьинского района обвиняется в убийстве 54-летнего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.
Тело мужчины нашли в ночь на 4 сентября 2023 года. По версии следствия, причиной убийства стала вспышка ревности обвиняемой. Сожители часто выпивали вместе, а затем ссорились. Во время очередного конфликта женщина воткнула нож в ногу потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас женщина находится под домашним арестом.
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