Свободное добавление друзей в соцсетях могут ограничить несовершеннолетним

Несовершеннолетним могут запретить регистрироваться на сайтах знакомств Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несовершеннолетним могут ограничить свободное добавление друзей в соцсетях. Как сообщает RT, с такой инициативой выступил председатель ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров.

По мнению бизнесмена, добавление друзей в российских соцсетях несовершеннолетних должно проходить только с одобрения заявки родителями или опекунами. Также Ветров считает, что несовершеннолетним нужно запретить возможность регистрации на сайтах знакомств, даже если сайт не имеет маркировку «18+».

«К сожалению, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в нашей стране все еще не искоренены. И главным инструментом в таких преступлениях остается интернет, с помощью которого преступники налаживают контакт с жертвами и втираются к детям в доверие», – пояснил Ветров.

В своем обращении на имя министра цифрового развития России Максута Шадаева бизнесмен также предложил оповещать родителей о начале нового диалога в соцсетях их детей.

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