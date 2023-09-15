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НовостиОбщество15 сентября 2023 7:16

Свободное добавление друзей в соцсетях могут ограничить несовершеннолетним

Власти уверены, что это поможет снизить число преступлений против половой неприкосновенности детей
Виола Романова
Несовершеннолетним могут запретить регистрироваться на сайтах знакомств

Несовершеннолетним могут запретить регистрироваться на сайтах знакомств

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несовершеннолетним могут ограничить свободное добавление друзей в соцсетях. Как сообщает RT, с такой инициативой выступил председатель ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров.

По мнению бизнесмена, добавление друзей в российских соцсетях несовершеннолетних должно проходить только с одобрения заявки родителями или опекунами. Также Ветров считает, что несовершеннолетним нужно запретить возможность регистрации на сайтах знакомств, даже если сайт не имеет маркировку «18+».

«К сожалению, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в нашей стране все еще не искоренены. И главным инструментом в таких преступлениях остается интернет, с помощью которого преступники налаживают контакт с жертвами и втираются к детям в доверие», – пояснил Ветров.

В своем обращении на имя министра цифрового развития России Максута Шадаева бизнесмен также предложил оповещать родителей о начале нового диалога в соцсетях их детей.

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