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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 8:15

Лишился слуха и зрения на один глаз: молодой ижевчанин серьезно покалечил пенсионера

24-летнего жителя Ижевска осудили за избиение пенсионера
Виола Романова
Молодой человек избил пенсионера из-за малозначительного повода

Молодой человек избил пенсионера из-за малозначительного повода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ижевске за избиение пенсионера осудили 24-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Молодой человек был значительно сильнее потерпевшего. Из-за малозначительного повода юноша напал на пенсионера и избил его. Стоит отметить, что ижевчанин бил руками и ногами по местам расположения жизненно важных органов. В результате пожилой человек получил открытую черепно-мозговую травму, закрытые переломы ребер, а также лишился слуха и зрения на один глаз.

Суд признал молодого человека виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Также юношу обязали выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

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