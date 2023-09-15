Лишился слуха и зрения на один глаз: молодой ижевчанин серьезно покалечил пенсионера

Молодой человек избил пенсионера из-за малозначительного повода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ижевске за избиение пенсионера осудили 24-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Молодой человек был значительно сильнее потерпевшего. Из-за малозначительного повода юноша напал на пенсионера и избил его. Стоит отметить, что ижевчанин бил руками и ногами по местам расположения жизненно важных органов. В результате пожилой человек получил открытую черепно-мозговую травму, закрытые переломы ребер, а также лишился слуха и зрения на один глаз.

Суд признал молодого человека виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Также юношу обязали выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

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