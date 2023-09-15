Первые детали для сборки Lada Largus сварят в Ижевске в ноябре

Производство «Ларгусов» в Ижевске начнется весной 2024 года. Фото: @anazavode
Первые кузова для сборки Lada Largus в Ижевске планируют сварить уже в ноябре. Как сообщается в группе ВКонтакте «На заводе», они будут выполнены на базе комплектов производства АвтоВАЗа.
Перенос оборудования с тольяттинского завода в Ижевск уже начался. В планах компании закончить с переездом уже в этом году. В столицу Удмуртии доставят сварочные роботы, комплекты штамповой оснастки и пресс-формы для пластика.
Напомним, весной 2024 года в Ижевске запустится производство автомобилей Lada Largus. Ранее в Удмуртии собирали «Весты», летом дилеры «АвтоВАЗа» выставили на продажу последние машины этой модели ижевской сборки.
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