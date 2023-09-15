Трехлетний ребенок получил травмы в ДТП на улице Тимирязева в Ижевске

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
14 сентября в 13:17 во дворе дома №19 на улице Тимирязева произошло ДТП с ребенком. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
24-летний молодой человек за рулем автомобиля «Mitsubishi» сбил трехлетнего ребенка. Отмечается, что юный пешеход внезапно вышел на проезжую часть из-за припаркованного авто. Вместе с ребенком была его мама.
В результате ДТП ребенок получил травмы. С места аварии его госпитализировали в больницу. По факту происшествия назначена проверка.
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