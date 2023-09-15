Более 850 тысяч рублей украл 18-летний мошенник из Ижевска у пенсионеров

Приговор в законную силу не вступил Фото: Мария Бакланова

В Можге по обвинению в мошенничестве осудили 18-летнего жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Молодой человек стал частью преступной группировки, которая крала деньги у пенсионеров. Неизвестные звонили пожилым людям и требовали выплатить деньги для освобождения их родственников от уголовной ответственности. По словам преступников, родные потерпевших якобы становились виновниками ДТП. Таким образом были обмануты четверо пенсионеров из Можги. Деньги, которые пожилые люди подготовили для спасения родственников, забирал осужденный. Общая сумма ущерба превысила 850 тысяч рублей.

Суд признал молодого человека виновным по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество совершенное группой лиц в крупном размере) и приговорил к принудительным работам на срок два года с удержанием 10% заработка в доход государства с отбыванием наказания в исправительном центре. Приговор в законную силу не вступил.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Народная артистка Удмуртии Марина Кузнецова скончалась в Ижевске

Первые детали для сборки Lada Largus сварят в Ижевске в ноябре

Сохранится теплая погода: синоптики сделали прогноз на выходные в столице Удмуртии