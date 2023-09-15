В Удмуртии скончался юморист Вячеслав Цветной

Вячеслав Цветной (Иванов) во время выступления. Фото: @id335449649

14 сентября стало известно о смерти юмориста и артиста республиканской эстрады Вячеслава Цветного (Иванова). Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

«Его природный талант артиста и автора юмористических рассказов был признан народом давно, и концерты с его участием всегда собирали полные залы!» – отметил политик.

О причинах смерти и дате проведения церемонии прощания не сообщается.

Редакция «КП – Ижевск» выражает искренние соболезнования семье и близким артиста.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Народная артистка Удмуртии Марина Кузнецова скончалась в Ижевске

Первые детали для сборки Lada Largus сварят в Ижевске в ноябре

Сохранится теплая погода: синоптики сделали прогноз на выходные в столице Удмуртии