Гороскоп на день: 16 сентября Львы сохранят мир в семье, а Весы – в отношениях

Ищите счастье в мелочах Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на субботу для всех знаков зодиака.

Овен

Стремясь к совершенству, вы окажетесь на верном пути. Смело двигайтесь вперед. Жизнь не будет стоять на месте. Если хотите попасть в ее поток, игнорируйте мнение окружающих и просто действуйте.

Телец

Не стоит пытаться вывести лжеца на чистую воду. Проявите терпение. Просто наблюдайте за тем, что происходит вокруг вас. Вы удивитесь, но именно время – ваш главный союзник. Совсем скоро справедливость восторжествует.

Близнецы

Есть вещи, которые рано или поздно должны будут вас покинуть. Сегодня в ваших силах сделать так, чтобы они ушли с пользой для окружающих. Наводя порядок в доме, не спешите выбрасывать старый хлам, лучше сдайте его на благотворительность. Для кого-то он может стать истинным сокровищем.

Рак

Ваше внимание к деталям принесет вам успех. Постарайтесь сфокусироваться на задачах и довести их до конца, и вы соберете плоды своих усилий.

Лев

Откройте свое сердце этому миру и ощутите его любовь. Направьте энергию, что пробудилась в вас, на помощь близким. Вам выпало нелегкое испытание – сохранение мира в семье. Смело берите инициативу в свои руки. Все стороны конфликта должны суметь услышать друг друга.

Дева

Звезды советуют вам побаловать себя любимыми сладостями. Это идеальный день для того, чтобы ничего не делать. Отпустите свои желания и амбиции хотя бы на время. Просто расслабьтесь. Сейчас для вас куда важнее просто восстановить энергию.

Весы

Поток жизни не усмирим, все, что вы можете, – подстраиваться под него. Сейчас для вас пришла пора продуктивных перемен. Вы сумеете решить любые деловые и финансовые вопросы. А вот к разногласиям в отношениях стоит подходить с умом и терпением. Позвольте себе поражение, если хотите как можно быстрее вернуть в них мир.

Скорпион

В ваш мир вернется стабильность, о которой вы мечтали. Все благодаря вашему упорству. Не стоит останавливаться на достигнутом. Вы сможете добиться всего, о чем мечтаете.

Стрелец

У вас достаточно внутренней энергии, чтобы увидеть новые горизонты. Сегодня идеальный день для саморазвития. Исследуйте неизведанные области и не бойтесь рисковать. Приключения ждут вас.

Козерог

Стоит уделить особое внимание финансам. Постарайтесь планировать свой бюджет заранее. Чтобы получить дополнительные средства, стоит попробовать себя в фрилансе. Быть может, вы сумеете существенно увеличить свой доход.

Водолей

Вы увидите Вселенную такой, какая она есть на самом деле. Ваше будущее чистое и ясное. Не стоит бояться ошибиться с выбором. Все уже предрешено. Мечты и надежды сбудутся, но только когда придет срок.

Рыбы

Хороший день, чтобы окунуться в мир фантазии и креатива. Оставайтесь дома. Сегодня вы как никогда нуждаетесь в простом уюте и тепле. Об остальном позвольте позаботиться окружающим.

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