Воров-рецидивистов удалось задержать в Ижевске по отпечаткам пальцев

Мужчинам грозит до 5 лет колонии. Фото: скриншот из видео

Серию краж из бытовок на стройках ЖК в Ижевске зарегистрировали стражи порядка. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, подозреваемых удалось найти по следам отпечатков пальцев.

По версии следствия, 39-летний и 36-летний жители Ижевска проникали на стройки в ночное время, взламывали замки на входных дверях и похищали строительные инструменты, в том числе угловые шлифовальные машины, перфораторы, сварочные аппараты и др. Подозреваемые рассказали полицейским, что украденное имущество они сдали в ломбарды.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Мужчинам грозит до 5 лет колонии. Отмечается, что ранее они уже были судимы.

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