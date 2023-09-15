Продюсер из Ижевска путешествует в туре с Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум

Следующий концерт в рамках тура пройдет в Ростове. Фото: @borisrubinovskiy

Директор продюсерского центра «Овация» Борис Рубиновский отправился в тур с певцами Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Судя по публикациям продюсера, сейчас артисты находятся на пути в Ростов-на-Дону.

«По традиции накрыл стол с традиционной поездной едой-курочка, яйца, огурчики, помидоры, зелень! С Леней и Анжеликой всегда очень душевно и тепло!» – написал Рубиновский.

Отметим, что тур артистов начался 12 сентября в Ессентуках.

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