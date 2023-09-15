70-летняя женщина утонула на реке Чепца в Удмуртии

Женщина утонула утром 15 сентября. Фото: @pssur

15 сентября на реке Чепца у деревни Солдырь в Удмуртии обнаружили тело утонувшей женщины. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда республики.

Сразу после поступления сообщения специалисты отправились на место происшествия и вытащили тело из воды на берег. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства трагедии, а также личность погибшей.

В пресс-службе ПСО «СЕВЕР 18» отмечается, что предположительный возраст утонувшей 70 лет. Из особых примет можно обозначить седые короткие волосы и металлические коронки на передних зубах. Женщина была одета в синий спортивный костюм со светлой полосой на груди, синюю футболку и черные ботинки. На левой руке были часы.

Если вы знаете что-либо о личности женщины, просьба сообщить по горячей линии ПСО «СЕВЕР 18» ГЛАЗОВ: +7 (919) 918-94-33 или в полицию по телефону 02 (с мобильных 102).

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Народная артистка Удмуртии Марина Кузнецова скончалась в Ижевске

Первые детали для сборки Lada Largus сварят в Ижевске в ноябре

«Постарались, чтобы хватило на 2 программы»: с 1 сентября 2023 года в Ижевске ограничили количество часов в бесплатных детских кружках