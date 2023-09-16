Трассу «Сарапул – Воткинск» отремонтируют в рамках нацпроекта в Удмуртии

Работы проводят в рамках нацпроекта. Фото: udmurt.ru

Участок протяженностью 4,9 км на трассе «Сарапул – Воткинск» отремонтируют в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы, которые проводят в рамках нацпроекта «БКД», уже начались. Сейчас рабочие приступили с срезанию старого слоя асфальта на дороге от деревни Докша до Сидоровых гор. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева, изначально здесь планировали провести обычный ремонт покрытия. Но из-за серьезной проблемы в слоях дорожного полотна, а также наличия трещин и бугров было решено провести более основательные работы с помощью технологии холодного ресайклинга.

«Практика показывает, что дорожное полотно после процесса холодного ресайклинга служит гораздо дольше. Если при обычном ремонте укладываем два слоя асфальта, то при ресайклинге еще добавляется цемент, битумная эмульсия и щебень», – пояснил министр.

Работы по замене асфальта начнутся 18 сентября. Водителей просят учитывать эту информацию при составлении маршрута.

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