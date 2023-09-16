17-летнего жителя Удмуртии подозревают в краже 100 тысяч рублей у пенсионерки

Юноше грозит до 5 лет колонии Фото: Амир Закиров

17-летнего студента техникума задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Жертвой преступников стала 86-летняя жительница Глазова. Схема мошенников была проста, – неизвестные позвонили пенсионерке на стационарный телефон и сказали, что из-за ее внучки произошло ДТП. Для освобождения родственницы от уголовной ответственности нужно было заплатить 800 тысяч рублей, но у потерпевшей была только одна восьмая от названной суммы. Забирать деньги для якобы невозбуждения уголовного дела приехал задержанный. После ухода студента пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенничества.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба потерпевшему). Задержанному юноше грозит до 5 лет колонии.

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