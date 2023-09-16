Врач рассказал жителям Удмуртии, как плохой сон влияет на психику человека

Из-за нарушения сна у человека развивается астения Фото: Гульназ Гырдымова

Бессонница приводит к снижению энергетического потенциала и снижает его активность. Об этом заявил врач-психиатр Игорь Куреков в беседе с RT.

Из-за нарушения сна у человека развивается астения – состояние, при котором отмечается чрезмерная усталость, слабость и перепады в настроении. Иногда из-за астенического синдрома у пациента нет сил даже для базовых вещей таких, как уход и забота за собой.

В случае, если не получается восстановить здоровый сон безрецептурными способами, необходимо срочно обратиться к врачу.

«Применяется препарат, нормализующий функцию сна и бодрствования, выясняются причинно-следственные связи с нарушением сна – какая из структур страдает, органическая или же психогенная. И в зависимости от этого идет коррекция препаратами», – пояснил эксперт.

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