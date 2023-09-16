Двое детей сбежали из больницы в Ижевске 15 сентября

Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. Фото: МВД по Удмуртии

15 сентября в 17:00 из ижевской больницы сбежали брат и сестра в возрасте 12 и 11 лет. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, дети находились на стационарном лечении.

Сотрудник медучреждения сообщил стражам порядка, что дети ушли из отделения без мобильных телефонов. На поиски отправили личный состав отдела полиции.

Брата и сестру удалось найти утром 16 сентября. Сразу после этого детей доставили в отделение по делам несовершеннолетних, где они объяснили, что ушли из больницы для того, чтобы погулять. Ночь они провели в подъезде дома на улице Ворошилова. Противоправных действий в отношении детей не совершалось.

Сейчас несовершеннолетних уже вернули в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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