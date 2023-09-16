К 125-летию поэтессы Ашальчи Оки в Удмуртии вышел почтовый конверт

Желающие могут поставить на конверт оттиск специального штемпеля с надписью «Гордость Удмуртии». Фото: udmurt.ru

Тематические конверты поступили в почтовые отделения Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они посвящены 125-летюю со дня рождения удмуртской поэтессы Акилины Векшиной, литературный псевдоним которой Ашальчи Оки.

Всего было выпущено 200 тысяч конвертов. На каждом экземпляре размещен портрет Акилины Векшиной в образе поэтессы и военного медика. Отправить письмо или открытку весом менее 20 граммов в таком конверте можно без дополнительных марок. Также желающие могут поставить оттиск специального штемпеля с надписью «Гордость Удмуртии». Сделать это можно в почтовом отделении по адресу ул. Кирова, 116.

«Она первая в Удмуртии открыла дорогу в мир женской поэзии. Своими стихами и прозой прославила Удмуртию. Акилина Григорьевна была не только поэтессой, но и заслуженным врачом нашей республики. В годы Великой Отечественной войны фронтовой врач-хирург Акилина Векшина спасала жизни наших бойцов. Пусть памятный конверт станет нашей благодарностью поэтессе и врачу за вклад в удмуртскую литературу и медицину, сохранит ее наследие в наших сердцах», – сказала депутат Госдумы России Лариса Буранова.

СПРАВКА

Ашальчи Оки (Акилина Григорьевна Векшина) – профессиональный врач и первая удмуртская поэтесса. Родилась 4 апреля 1898 года в д. Кузебаево Граховской волости Елабужского уезда Вятской губернии. Получила образование в Карлыганской Вотской учительской школе (1914 г.), на Казанском рабочем факультете (1921 г.) и медицинском факультете Казанского университета (1927 г.).

В годы Великой Отечественной войны – фронтовой хирург. Награждена медалями «За боевые заслуги» (1944 г.), «За взятие Берлина» (1945г.), «За победу над Германией» (1945 г.).

С 1946 г. – врач Алнашской районной больницы. Награждена орденом «Знак Почёта». Заслуженный врач Удмуртской АССР.

В литературную жизнь Акулина Векшина вступила в 1918 г., опубликовав несколько стихов и небольших рассказов в газетах под литературным псевдонимом Ашальчи Оки (ашальчи –название полевого цветка – зубровки душистой). Автор двух поэтических сборников: «У дороги» (1925 г.) и «О чем поёт вотячка» (1928 г.).

В 1933 г. Ашальчи Оки подверглась репрессии, после чего отошла от творческой работы. Имя Ашальчи Оки вошло в историю удмуртской литературы как зачинателя женской поэзии.

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