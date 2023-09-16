Четыре машины гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Удмуртии

Бойцам из удмуртского полка отправили все самое необходимое. Фото: Александр Бречалов
Очередная партия гуманитарной помощи отправилась из Удмуртии в зону СВО. Как сообщает глава республики Александр Бречалов, на этот раз к военнослужащим выехали четыре грузовика.
Гумпомощь бойцам доставят уже через несколько дней. В дополнение к тому, чем военнослужащих обеспечивает Минобороны, им отправили стройматериалы, еду, воду, автозапчасти и даже тестомес для того, чтобы печь хлеб.
Отмечается, что отправку сформировали общими силами родные военнослужащих, предприниматели, депутаты, организации и неравнодушные жители региона. Всего в зону СВО из Удмуртии отправили уже более 1000 тонн дополнительной поддержки.
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