40-летнего мужчину забили до смерти в общежитии на улице Драгунова в Ижевске

Мужчине грозит до 15 лет колонии. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

По обвинению в убийстве приятеля в Ижевске осудят 40-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

По данным следствия, летом 2023 года обвиняемый лишился места жительства, и потерпевший пригласил его к себе в общежитие на улице Оружейника Драгунова. Мужчина согласился, и приятели съехались. Часто между товарищами происходили ссоры из-за того, что потерпевший воровал у обвиняемого деньги и покупал на них алкоголь.

В день трагедии между соседями в очередной раз произошел конфликт из-за того, что обвиняемый заподозрил товарища в краже 12 тысяч рублей. Затем между ними завязалась драка, во время которой мужчина множество раз ударил потерпевшего руками и ногами. От полученных повреждений он скончался.

В ходе расследования обвиняемый признал вину. Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

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