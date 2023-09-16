Почти 700 тысяч рублей украли мошенники у 53-летнего жителя Ижевска

Мошенник представился сотрудником банка Фото: Амир Закиров

Почти 700 тысяч рублей укали телефонные мошенники у 53-летнего ижевчанина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Неизвестный мужчина позвонил потерпевшему и представился сотрудником банка. По словам мошенника, на имя ижевчанина пытались оформить кредит. Для того, чтобы спасти сбережения мужчине нужно было перевести все имеющиеся деньги на так называемый безопасный счет. Потерпевший понял, что попался на уловку преступников, только когда выполнил все указания звонившего.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Преступникам грозит до 6 лет колонии.

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