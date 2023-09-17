Удмуртия подготовилась к отопительному сезону на 92%

На подготовку республики к зиме было выделено 291,5 млн рублей Фото: Мария Бакланова

Удмуртия готова к отопительному сезону на 92%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона.

«100% готовы и близки к этому – Шарканский, Киясовский, Сарапульский и Увинский районы. Среди городов – впереди Ижевск», – рассказали в министерстве.

Отметим, что отопительный сезон в столице региона начался 15 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что на подготовку республики к зиме было выделено 291,5 млн рублей. На эти деньги в муниципалитетах Удмуртии провели ремонт теплосетей.

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