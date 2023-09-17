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НовостиОбщество17 сентября 2023 4:27

Погода в Ижевске на 17 сентября: до + 23 °С и без осадков

Ветер северо-западный 4-9 м/с
Ирина Шутова
Сегодня в Ижевске будет тепло

Сегодня в Ижевске будет тепло

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии днем будет переменная облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +21…+23 °С. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Осадков не обещают.

По данным сервиса Яндекс.Погода, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха опустится до +6….+12 °С

Желаем вам хорошего дня!

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