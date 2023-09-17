Гороскоп на день: 18 сентября Близнецов ждет напряженность в отношениях, а Козерогам стоит проявить инициативу

Звезды знают, что ждет вас в этот понедельник. Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на понедельник для всех знаков зодиака.

Овен

Вас ждет легкий и приятный день. За что бы вы не брались - все получится сделать качественно. Сегодня вам по плечу решить трудные задачи, с которыми не справились другие.

Телец

Не планируйте на этот день важных дел. Есть вероятность каких-то неприятных происшествий и задержек. Довести начатое до конца окажется очень трудно, и вряд ли кто-то придет вам на помощь.

Близнецы

Сегодня вас будет преследовать напряженность в отношениях с близкими людьми. Ваше поведение может казаться агрессивным. Постарайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы не ранить дорогих людей.

Рак

Это день будет наполнен романтическими сюрпризами. Ваша вторая половинка будет радовать вас вниманием. Возможно, вам сделают предложение или сообщат о пополнении в семье.

Лев

Отличный день для начала сотрудничества с новыми людьми. Вероятны успехи там, где требуется творческий подход.

Дева

День подходит для учебы, посещения семинаров и конференций, а также других мероприятий, где можно пообщаться с людьми, разделяющими ваши интересы.

Весы

Сегодня вас ждет много разногласий и споров, но все они могут пойти вам на пользу. Возможно, вы докажете свою правоту и на вашу сторону встанут люди, которые прежде были соперниками.

Скорпион

Постарайтесь сегодня сохранить дружеские отношения с окружающими, не ссориться с теми, кто вам особенно дорог. Лучше воздержаться от язвительных замечаний, непрошенных советов и критики.

Стрелец

Сегодняшний день будет наполнен неожиданными событиями, из-за которых вы будете волноваться не на шутку. Поскольку эмоциональный фон будет довольно нестабильным, даже мелочи покажутся важными.

Козерог

Сегодня вам стоит проявить инициативу и в деловых, и в личных отношениях. Делитесь своими мыслями, ищите людей, которые готовы поддержать их. Все это позволит провести день интересно и плодотворно.

Водолей

Возможны финансовые потери, ошибки, которые приведут к снижению ваших доходов в будущем. Будьте осторожны с деньгами и незнакомыми людьми.

Рыбы

Сегодня вам выпадет возможность откровенно поговорить со своей второй половинкой о том, что прежде скрывалось за намеками и недомолвками. Ситуация прояснится, вместе с определенностью придет и спокойствие.

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