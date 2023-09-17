В Удмуртии ожидается сильный туман 18 сентября

Туман обещают в столице Удмуртии. Фото: Архив КП
В Удмуртии ожидается сильный туман ночью и утром 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. Осторожнее на дорогах, возможно ухудшение видимости до 500 м и менее.
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