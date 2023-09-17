Жителям Удмуртии рассказали, как сэкономить на сезонном обслуживании автомобиля

Фото: Мария Бакланова

Специалист Максим Соколов поделился в беседе с RT, как сэкономить деньги на сезонном обслуживании машины.

Конечно, полностью подготовить свой автомобиль к новому сезону самостоятельно очень сложно, но некоторые работы автовладелец может сделать и сам. Например: заменить масло, фильтры, свечей зажигания, тормозные колодоки и другие расходных материалы.

Вы можете сами залить незамерзающую жидкость, зарядить аккумулятор, смазать замки и петли, слить отстой из топливного фильтра, что также сэкономит вам деньги.

По его словам, сэкономить денежные средства поможет использование своих расходников, например масла и фильтров.

«Это позволяет сэкономить до 10% стоимости работ. Но нужно быть внимательным к качеству материалов, так как дешевые аналоги могут привести к новым поломкам», — добавил специалист.

Кроме того, стоит уделить внимание уровню масла и технических жидкостей, а также проверить состояние лакокрасочного покрытия.

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