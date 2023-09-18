В Сарапуле загорелся многоквартирный барак

При пожаре никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

16 сентября в Сарапуле загорелся дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. Это был многоквартирный барак, в котором никто не жил.

К моменту прибытия огнеборцев пламя полыхало в квартире на первом этаже. «Повреждены стены, пол, потолок, имущество в квартире. Площадь пожара составила 50 кв.м».,- рассказали в пресс-службе МЧС. Пожар начался из-за неосторожного обращение с огнем. Никто не пострадал.

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