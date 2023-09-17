17 сентября из-за ДТП временно перекроют движение транспорта на трассе в Удмуртии

Фура улетела в кювет. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
С 22:00 до 23:00 часов временно перекроют движения транспорта на участке 219 км автомобильной дороги. Это подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга села Якшур-Бодья, Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
Это делаю для устранения последствий ДТП с фурой, которая съехала в кювет.
Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и соблюдайте скоростной режим!
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