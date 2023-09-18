Автогородок открыли у дворца детского творчества в Ижевске

Фото: Дмитрий Чистяков

В Ижевске открыли новый автогородок. Располагается он на территории дворца детского (юношеского) творчества. Об этом сообщил в себя в соцсетях новый мэр города Дмитрий Чистяков.

В автогородке есть несколько видов перекрестков – четырех- и трехсторонние, регулируемые и нерегулируемые, с круговым движением. Здесь также расположены знаки, светофоры, а на асфальте сделана разметка.

«Первыми проверить автогородок на прочность смогли юные инспекторы движения – ученики школ № 12, 25 и 56. Ребятам автодром очень понравился, а это показатель того, что постигать азы дорожного движения здесь будут многие школьники», - подчеркнул новоиспеченный глава города.

По планам автогородок за год посетят до 7 тысяч детей – юные инспекторы движения, велосипедисты, любители гироскутеров и самокатов, воспитанники детских садов.

Площадка работает только по предварительной записи – нужно обратиться в администрацию дворца.

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