В Удмуртии спасли кошку, застрявшую на крюке

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

В Удмуртии, в Сарапуле спасли кошку, которая застряла на крюке. Об этом сообщает региональная поисково-спасательная служба.

На пульт дежурного смены поисково-спасательной службы позвонила перепуганная женщина. Она рассказала, что ее любимая кошка застряла на крюке на стене второго этажа.

Спасатели прибыли на место и освободили кошку. Они спустили ее вниз и передали хозяйке.

«Спасатели нередко выезжают на помощь животным, попавшим в беду. В случае с питомцами специалисты оценивают в первую очередь серьезность ситуации, и если животное не может выбраться самостоятельно, незамедлительно едут на вызов», - подчеркнули в ведомстве.

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