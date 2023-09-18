Жители Ижевска собираются провести осенний отпуск в Питере, Крыму и в Египте

Ижевчане рассказали, куда планируют отправиться в отпуск осенью Фото: Амир Закиров

Отправиться в отпуск этой осенью планируют 43% жителей Ижевска. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

При этом 14% отпускников собираются отдохнуть, сидя дома, 8% – поедут на дачу или отправятся в путешествие по России и только 2% – махнут за границу.

Из наиболее популярных направлений для путешествий по России – Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым. А вот в список популярных зарубежных направлений попали Беларусь, Турция и Египет.

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