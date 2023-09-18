Следы медведя заметили в районе Можги

След косолапого. Фото: @id546783374

Жители Можги заметили следы медведя в районе городских пруда и родника. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Еддс Можга».

Горожан просят не гулять на указанных территориях. Информацию о диком животном передали в полицию и егерям.

Напомним, ранее «КП – Ижевск» объясняла, почему дикие животные выходят из леса к людям.

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