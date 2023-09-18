Три садовых участка загорелись в СНТ в Ижевске

О пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

Три садовых участка пострадали от крупного пожара в СНТ «Пирогово» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Возгорание началось в бане на одном из участков, – в конструкции трубы постройки были нарушения. Пламя быстро разрослось и набросилось на соседние участки. Так, огонь уничтожил садовый дом, веранду, баню, предбанник, две теплицы и сарай. Также были повреждены стекла в доме на одном участке и сайдинг садового дома на другом.

Общая площадь пожара составила 126 кв.м. Специалисты отмечают, что это самое серьезное из трех, зарегистрированных за эти сутки, возгораний.

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