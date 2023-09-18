64-летняя женщина умерла после ДТП с мотоциклом под Ижевском

Обоих пострадавших доставили в больницу. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

16 сентября в 11:15 на 18-м км «Объездной» дороги Ижевска произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Женщина скончалась в медучреждении. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Мужчина получил травмы. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

46-летний водитель мотоцикла YAMAHA и 64-летняя женщина за рулем HYUNDAI Getz врезались друг в друга. В результате столкновения пенсионерка получила серьезные травмы. С места ДТП ее доставили в больницу, но медикам не удалось спасти ее жизнь, – женщина скончалась. Мотоциклист также был травмирован и доставлен в медучреждение. По факту ДТП ведется расследование.

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