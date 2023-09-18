Гороскоп на день: 19 сентября Тельцы встретят свою бывшую любовь, а Водолеи – новых друзей

Ищите счастье в мелочах Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на вторник для всех знаков зодиака.

Овен

Чувства беспокойства и тревоги не беспочвенны. Далеко не все дела удастся реализовать в запланированный срок. Но не паникуйте. Нет смысла пытаться успеть все. Работайте на совесть, уделяя внимание мелочам. Это действительно важно.

Телец

Сегодня у вас достаточно энергии и сил, которые вы можете использовать для достижения своих целей. Не бойтесь рисковать и пробовать что-то новое. Однако не забывайте о прошлом. Встреча с бывшей любовью серьезно ранит ваше сердце.

Близнецы

Вы ощутите дежавю. Весь день вокруг вас будет происходить самая настоящая фантасмагория. Все идет не так. Чтобы найти выход из происходящего, обратитесь к своим снам. Сегодня они имеют особое значение.

Рак

Ваше внутреннее состояние ухудшится. Близкие вместо того, чтобы помочь разобраться с проблемами, лишь критикуют вас. Все, что вы можете сейчас сделать, – смириться с происходящим. Рано или поздно все встанет на свои места.

Лев

Перемены в отношениях будут для вас довольно неожиданными, хоть и болезненными. Друзья не покинут вас. Они окажут вам всю необходимую поддержку.

Дева

Оказавшись в сложной ситуации, не унывайте. Хоть этот день обещает быть достаточно напряженным и утомительным, вы сумеете извлечь из него достаточно выгоды. Велика вероятность, что вашу кандидатуру продвинут по карьерной лестнице.

Весы

Вселенная благоволит вам. Ваша личная жизнь под надежной защитой. Это хороший день для того, чтобы начать бизнес. Будьте уверенными в своих силах. Ваш деловой партнер не подведет.

Скорпион

Вас ждет событие, которое в корне изменит вашу судьбу. Оно связано с переездом, на который вы не можете решиться по многим причинам. Выбор, который вам предстоит сделать, сложен, но изменить вы уже ничего не можете. Все решено за вас. Плывите по течению.

Стрелец

Обратите внимание на свое здоровье. Не откладывайте визит к врачу, если вас что-то беспокоит. Будьте внимательными к своему самочувствию и не игнорируйте сигналы организма.

Козерог

Пришла пора пересмотреть свои взгляды на жизнь. Не стоит относиться слишком серьезно к тому, куда вас привела ваша судьба. Жизнь одна, так почему же не наслаждаться ее моментами? Не бойтесь рисковать.

Водолей

Оставайтесь на своей волне. Совсем скоро вам удастся завести новых друзей. Среди них вам встретится особый человек. Общение с ним поможет вам по-новому взглянуть на свои потребности и полюбить себя.

Рыбы

Вас ждет успех во всех начинаниях. Удача благоволит вам настолько, что вы без особого труда сумеете найти работу или выиграть в лотерею. Главное, будьте настойчивыми и уверенными в своих силах.

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