Один человек погиб и трое пострадали в ДТП 17 сентября в Удмуртии

Трое выживших участника ДТП находятся в больнице. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

17 сентября в 22:10 на улице Юбилейная в селе Италмас произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

26-летний молодой человек за рулем «Лады Гранта» не справился с управлением и врезался в опору теплотрассы. В результате ДТП погиб 27-летний пассажир машины. Водитель и два других его пассажира получили многочисленные травмы. С места аварии их доставили в больницу.

По словам очевидцев, четверо мужчин были пьяными. Полиция выдала выжившим направления на прохождение обследования, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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