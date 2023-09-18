Схватил за волосы и угрожал ножом: Мужчина напал на пенсионерку из Глазова

Мужчина украл две тысячи рублей Фото: Амир Закиров

На 60-летнюю женщину напали на Химмашевском шоссе в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина вышла из маршрутного автобуса и зашла в лесопосадку, чтобы добраться до дома. В этот момент на нее напал мужчина, схватил за волосы и, угрожая ножом, потребовал дать ему деньги. Потерпевшая достала из сумки все имеющиеся у нее деньги – две тысячи рублей – и отдала их преступнику. После этого он убежал.

В ходе расследования уголовного дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия) полицейские выяснили, что нападавшим был 37-летний ранее судимый мужчина. На камерах видеонаблюдения было видно, как подозреваемый вышел из автобуса вслед за потерпевшей, а затем направился за ней. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 10 лет колонии.

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