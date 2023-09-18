Мастерскую «Технологии моды» открыли в Сарапуле

Мастерская отремонтирована за счет внебюджетных средств колледжа. Фото: @id437063173

Колледж социально-педагогических технологий и сервиса в Сарапуле открыл мастерскую «Технологии моды». Об этом ВКонтакте сообщила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

В мастерской организуют профессиональное обучение мастерству портного, а также курсы повышения квалификации для педагогов. С помощью этого проекта планируется развивать профессии в сфере «Легкая промышленность».

«Мастерская отремонтирована за счет внебюджетных средств колледжа, оснащена оборудованием благодаря спонсорской помощи Сарапульской швейной фабрики, которая предоставила в пользование 10 производственных машин», – сообщает Болотникова.

Отмечается также, что местные жители смогут обратиться в мастерскую и сделать заказ по пошиву или ремонту одежды.

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