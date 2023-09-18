Оружие бойцов СВО покажут на фотовыставке в Ижевске

Выставку покажут на Ижевских оружейных предприятиях «Калашникова». Фото: http://kalashnikov.club

19 сентября, в День оружейника пройдет фотовыставка, на которой покажут личное оружие бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба АО «Концерн «Калашников».

Фотографии были сделаны сотрудниками предприятия, которые выезжали в зону СВО. На 30 снимках изображены военнослужащие, в руках которых автоматы Калашникова, снайперская винтовка Драгунова и другое оружие.

«При этом лица бойцов остаются за кадром. Так задумано: боевое оружие само расскажет о доблести владельца, его характере, военной специальности. И можно не сомневаться: за каждым из представленных АК – личность, мужественные поступки, а, возможно, даже и подвиги», – отметили на предприятии.

Выставка показывается и в офисе концерна в Москве. затем фотографии покажут на оружейных предприятиях в Ижевске. Посмотреть снимки можно уже сейчас по этой ссылке.

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