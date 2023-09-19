Погода в Ижевске на день: 19 сентября ожидается похолодание до +16 градусов

Прогноз для ижевчан на вторник Фото: Евгения ГУСЕВА

Доброе утро, Ижевск! Рассказываем, каким будет прогноз на вторник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 19 сентября в столице республики ожидается переменная облачность. Снова обойдется без осадков.

Станет прохладнее, чем в прошлые дни. Температура воздуха днем составит +14.. +16°С. Скорость северо-западного ветра достигнет 6-11 м/с.

Ночью, по данным гидрометцентра России, будет около +2°С. Ветер изменится на западный, его скорость составит около 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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