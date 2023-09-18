Лазерное шоу и выставки пройдут в Ижевске 19 сентября в честь Дня оружейника

Праздничные мероприятия начнутся в 9:00. Фото: Администрация Ижевска

19 сентября для жителей Ижевска пройдет целый ряд мероприятий, посвященных Дню оружейника. О том, как столица Удмуртии отметит этот праздник, сообщила администрация города.

9:00 – в Сквере Победы пройдет возложение цветов

10:00 – на Центральной площади начнется промышленный форум. Отметим, что мероприятие продлится до 21 сентября

10:00 – на Центральной площади пройдет выставка военной техники и ретроавтомобилей

11:00 – мероприятие в музее им. М.Т. Калашникова

13:00 – рядом с фонтаном на Центральной площади пройдет оружейный диктант

15:00 – у памятника А. Ф. Дерябину начнется интеллектуальный квест «Ижевск – город оружейников»

16:00 – на Центральной площади пройдет открытие фотовыставки «Завод – это модно»

17:00 – в сквере оружейника Драгунова, Рябиновом сквере и парке «Тишино» пройдет РЯБИНАfest

20:00 – на смотровой площадке у фонтана начнется мультимедийное представление «Ижевск – город оружейников».

Мультимедийное шоу на Центральной площади увидят ижевчане в День оружейника. С помощью лазеров на поверхности воды покажут изображения военной техники ВОВ ижевского производства, современное оружие, памятники прославленных оружейников и знаковые места города. А в конце дня на фонтанах повторят программу шоу, которое показывали в День программиста. ранее «КП – Ижевск» рассказывала и показывала, как прошло это мероприятие.

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