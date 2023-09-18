Лазерное шоу и выставки пройдут в Ижевске 19 сентября в честь Дня оружейника

Праздничные мероприятия начнутся в 9:00. Фото: Администрация Ижевска
19 сентября для жителей Ижевска пройдет целый ряд мероприятий, посвященных Дню оружейника. О том, как столица Удмуртии отметит этот праздник, сообщила администрация города.
9:00 – в Сквере Победы пройдет возложение цветов
10:00 – на Центральной площади начнется промышленный форум. Отметим, что мероприятие продлится до 21 сентября
10:00 – на Центральной площади пройдет выставка военной техники и ретроавтомобилей
11:00 – мероприятие в музее им. М.Т. Калашникова
13:00 – рядом с фонтаном на Центральной площади пройдет оружейный диктант
15:00 – у памятника А. Ф. Дерябину начнется интеллектуальный квест «Ижевск – город оружейников»
16:00 – на Центральной площади пройдет открытие фотовыставки «Завод – это модно»
17:00 – в сквере оружейника Драгунова, Рябиновом сквере и парке «Тишино» пройдет РЯБИНАfest
20:00 – на смотровой площадке у фонтана начнется мультимедийное представление «Ижевск – город оружейников».
Мультимедийное шоу на Центральной площади увидят ижевчане в День оружейника. С помощью лазеров на поверхности воды покажут изображения военной техники ВОВ ижевского производства, современное оружие, памятники прославленных оружейников и знаковые места города. А в конце дня на фонтанах повторят программу шоу, которое показывали в День программиста. ранее «КП – Ижевск» рассказывала и показывала, как прошло это мероприятие.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Следователи проверят информацию о сносе двух исторических домов в Ижевске
Подземный переход у УдГУ в Ижевске начали консервировать к зиме
Кинопоказы, лектории и и гастрольный спектакль из Татарстана: куда сходить в будни вечером в Ижевске