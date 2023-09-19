Спасатели Удмуртии помогли застрявшему в машине ребенку

Помощь медиков ребенку не требовалась. Фото: @pssur

18 сентября спасатели Глазова помогли выбраться из запертой машины ребенку 2022 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательного отряда Удмуртии.

Инцидент произошел на проспекте Монтажников. Девочка оказалась одна в припаркованном автомобиле. Спасатели вскрыли дверь машины слесарным инструментом, а затем отдали малышку в руки маме. Помощь медиков ребенку не требовалась.

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