6,8 млн рублей выделили из бюджета Ижевска на ремонт улицы Базисная

Ремонт проходит и на проезжей части, и на тротуаре. Фото: администрация Ижевска
На улице Базисная в Ижевске идет ремонт. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, подрядчик уже завершает замену асфальта в районе воспитательной колонии.
Рабочие заменяют покрытие не только на проезжей части, но и на тротуаре. В целом работы прошли на участке протяженностью в 180 метров.
На ремонт дороги из муниципального бюджета выделили 6,8 млн рублей.
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