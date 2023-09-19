6,8 млн рублей выделили из бюджета Ижевска на ремонт улицы Базисная

Ремонт проходит и на проезжей части, и на тротуаре. Фото: администрация Ижевска

На улице Базисная в Ижевске идет ремонт. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, подрядчик уже завершает замену асфальта в районе воспитательной колонии.

Рабочие заменяют покрытие не только на проезжей части, но и на тротуаре. В целом работы прошли на участке протяженностью в 180 метров.

На ремонт дороги из муниципального бюджета выделили 6,8 млн рублей.

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