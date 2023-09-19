Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 5:41

6,8 млн рублей выделили из бюджета Ижевска на ремонт улицы Базисная

Подрядчик заменит 180 метров асфальта
Виола Романова
Ремонт проходит и на проезжей части, и на тротуаре. Фото: администрация Ижевска

Ремонт проходит и на проезжей части, и на тротуаре. Фото: администрация Ижевска

На улице Базисная в Ижевске идет ремонт. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, подрядчик уже завершает замену асфальта в районе воспитательной колонии.

Рабочие заменяют покрытие не только на проезжей части, но и на тротуаре. В целом работы прошли на участке протяженностью в 180 метров.

На ремонт дороги из муниципального бюджета выделили 6,8 млн рублей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Лазерное шоу и выставки пройдут в Ижевске 19 сентября в честь Дня оружейника

178 бойцов СВО из Удмуртии побывали в отпусках с начала августа

Покорила Поднебесную: русалка из Ижевска плавает в аквариумах Кореи и Китая