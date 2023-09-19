Продолжительность жизни в Удмуртии выросла на 2,5 года

Пожилым людям советуют заниматься спортом Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным за 8 месяцев 2023 года средняя продолжительность жизни в Удмуртии составила 72,4 года. Как сообщает пресс-служба Минздрава региона, по сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 2,5 года.

«Мы планируем, что по итогам этого года продолжительность жизни в Удмуртии составит 72,5 года. Очень важно, чтобы это было не только количественное, но и качественное улучшение», – заявила и.о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова.

Для увеличения продолжительности жизни пожилым людям советуют не забрасывать занятия спортом. Не менее 150 минут в неделю нужно тратить на физическую активность Но стоит отметить, что упражнения нужно выполнять в среднем темпе. Также перед началом занятий лучше поговорить с врачом и выбрать ту тренировку, которая не навредит здоровью.

«Очень важно следить за питанием и полноценным отдыхом, а также стараться избегать стрессов – они наиболее губительно воздействуют на здоровье человека», – подчеркнула главный внештатный невролог Минздрава Удмуртии Наталья Комиссарова.

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