23-летнего жителя Удмуртии осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Во время совершения преступления молодой человек был пьян Фото: Амир Закиров

За ложное сообщение о готовящемся взрыве осудили 23-летнего жителя Каракулинского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В июне 2023 года пьяный молодой человек позвонил по номеру «112» и сообщил, что в селе Черново произойдет взрыв. Экстренные службы выехали на место, однако на деле оказалось, что информация юноши была ложной.

Суд признал молодого человека виновным по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений) и приговорил к одному году ограничения свободы.

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