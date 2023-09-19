Да, проблемы есть: «Почта России» в Удмуртии объяснила причины срыва сроков получения отправлений

Уровень укомплектованности городских отделений операторами составляет 87,7% Фото: Олег ЗОЛОТО

В редакцию «КП–Ижевск» обратились горожане, которые пожаловались на нестабильную работу отделений «Почты России» и на то, что посылки застревают в сортировочном центре. Немало возмущенных комментариев и постов и в социальных сетях. Жители Ижевска утверждают, что сроки получения посылок постоянно сдвигаются уже на протяжении нескольких дней, а служба поддержки не отвечает на возникшие вопросы.

В ответ на наш запрос руководство «Почты России» ответило, что проблема действительно существует. Все дело в большом количестве почтовых отправлений, которое не характерно для сентября. С учетом нехватки кадров в отделениях и на сортировочных центрах это негативно отразилось на сроках доставки.

«Сортировочный центр «Почты России» в Удмуртии работает круглосуточно. Сейчас мы усиливаем штат и в ближайшее время доставим все отправления адресатам. Уровень укомплектованности городских отделений операторами составляет 87,7%. В отделениях, где остро стоит вопрос с сотрудниками, мы временно меняем режим работы и предпринимаем все усилия, чтобы максимально быстро вернуться к прежнему режиму работы», – сообщили в компании.

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