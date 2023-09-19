Гороскоп на день: 20 сентября Ракам пора начать действовать, а Девам – обрести духовную свободу

Не выбирайте из двух зол. Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на среду для всех знаков зодиака.

Овен

Не торопите события. Никогда. Все, о чем вы мечтаете, сбудется в скором времени. Хоть этот день и обещает быть довольно трудным в плане работы, уже вечером вас будет ждать приятный сюрприз, связанный с вашей семьей.

Телец

Не стоит сегодня уходить с головой в дела. Постарайтесь изменить привычные маршруты. Откройте душу и примите себя таким, какой вы есть на самом деле. Вместе с уверенностью в себе к вам вернутся и ваши друзья.

Близнецы

Найти нужное решение в стрессовой ситуации всегда непросто. Чтобы не ошибиться, попробуйте немного отпустить ситуацию и посмотреть за тем, что происходит, со стороны. Ответ придет к вам, только он может оказаться не совсем таким, каким бы вы хотели.

Рак

Трудности закаляют. И чтобы добиться чего бы то ни было в жизни, вам рано или поздно придется рискнуть. У вас нет иного выбора, кроме как сделать то, что должно. Неизвестность пугает, но если вы сумеете сделать шаг ей навстречу, то удача не покинет вас.

Лев

Иногда лучше дистанцироваться от всего, что происходит вокруг. Жизнь не может ограничиваться только повседневными делами. У вас появится возможность провести время с близкими людьми.

Дева

Пришла пора позволить себе обрести духовную свободу. Не ограничивайте свой полет фантазии. Это ваш шанс начать жизнь с чистого листа. Используйте его.

Весы

Гармония и мир в сердце помогут вам решить все разногласия между вами и вашими коллегами. Будьте терпеливы и не принимайте чужие слова близко к сердцу. Ваше смирение и светлость ума откроют многим глаза.

Скорпион

Вы столкнетесь с финансовыми трудностями. Но паниковать из-за этого не стоит. Решить проблему можно, если вместо того, чтобы брать все под тотальный контроль, оставить вашему партнеру немного свободы. Денежный поток откроется вновь для вас.

Стрелец

Уделите внимание своим близким. Проведите время вместе и помогите им в решении проблем. Для того, чтобы расслабиться, отправляйтесь на прогулку.

Козерог

Пришла пора навести порядок не только в своей голове, но и дома. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно. Любые дела могут доставить вам истинное удовольствие, главное – успеть сделать их в срок.

Водолей

Отношения с партнером могут обостриться. Крики, скандалы, истерики на пустом месте эмоционально выжимают вас. Возможно, пора что-то менять? Не всегда расставание – это лучший выход. Как насчет просто поговорить? В диалогах рождается истина.

Рыбы

Старайтесь избегать конфликтов и не принимать все близко к сердцу. Помните, что все проблемы решаемы. Не забудьте уделить время себе и своим увлечениям.

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