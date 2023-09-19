Увеличить отпуск сотрудникам с трудовым стажем более 30 лет предложили в России

Политолог отправил обращение на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко Фото: Амир Закиров

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить отпуск сотрудникам, чей трудовой стаж превышает 30 лет. Об этом сообщает RT.

Продолжительность отдыха предлагается увеличить с 28 до 35 дней. В своем обращении на имя председателя Совфеда Валентины Матвиенко политолог объяснил, что в ряде других стран размер оплачиваемого отпуска напрямую зависит от стажа: чем больше лет человек работает, тем дольше он отдыхает в отпуске.

Такая система поддержки работников могла бы стать хорошим поощрением и льготой для тех, кому нужно больше времени на восстановление сил.

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