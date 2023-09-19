Забил ножкой от табурета: мужчина из Удмуртии убил сожительницу

Сейчас мужчина находится в заключении под стражей. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

29-летний житель Можги обвиняется в убийстве 33-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

Обвиняемый был сожителем потерпевшей. Пара часто ссорилась, и причиной их конфликтов была ревность. 16 сентября между мужчиной и женщиной в очередной раз произошла ссора, во время которой обвиняемый множество раз ударил потерпевшую ножкой от табурета. От полученных повреждений женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчину заключили под стражу.

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