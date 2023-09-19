Врачи Удмуртии пересадили роговицу глаза почти ослепшей 62-летней женщине

В 2024 году женщине полностью восстановят зрение. Фото: Минздрав Удмуртии

62-летней жительнице Удмуртии вернули зрение в Республиканской офтальмологической клинической больнице. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, врачи провели пенсионерке операцию по пересадки роговицы.

В мае 2022 года женщине диагностировали катаракту обоих глаз и дистрофию роговицы. На тот момент пациентка практически не видела.

«Обычно в таких случаях сначала оперируется катаракта, а затем решается вопрос о дальнейшей тактике лечения. Но на тот момент состояние роговицы не позволяло подобрать и рассчитать параметры искусственного хрусталика», – рассказал заведующий отделением, врач-офтальмолог высшей категории Сергей Шубников.

Медики заменили пораженные участки роговицы пенсионерки донорским трансплантатом. И уже через год боли и боязнь света пропали, а состояние глаз значительно улучшилось. В сентябре этого года врачи провели еще одну операцию, на этот раз женщине заменили хрусталик в правом глазу. В начале 2024 года пациентке прооперируют и левый глаз, и тогда ее зрение полностью восстановится.

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