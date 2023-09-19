Жительницу Ижевска обвиняют в краже 130 млн рублей с помощью финансовой пирамиды

Женщину задержали в июле 2023 года Фото: Мария Бакланова

В Ижевске в крупном мошенничестве обвиняется 52-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, с 2021 года по июль 2023 года женщина предлагала потерпевшим вложить деньги в строительство домов и зданий, обещая при этом доход в размере от 10% от инвестиций ежемесячно. Отмечается, что женщина даже помогала некоторым вкладчикам взять кредит, подавая заявки через приложение в мобильном телефоне. Потерпевшие верили ижевчанке, так как действительно получали заработок, который на деле был не процентами от вкладов, а не деньгами других обманутых.

Женщину задержали в июле 2023 года. Сейчас полицейские доказали 127 фактов мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 130 млн рублей.

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