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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 23:15

За убийство отца в Ижевске осудили местного жителя

Пьяный ижевчанин зарезал отца колюще-режущим предметом
Виола Романова
Мужчину приговорили к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима

Мужчину приговорили к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по обвинению в убийстве осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В феврале 2023 года пьяный мужчина поссорился с отцом. Во время конфликта он несколько раз ударил родителя колюще-режущим предметом в область жизненно важных органов. В результате потерпевший скончался.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил к 8 годам и 8 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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